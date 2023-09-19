Летом 2023 года в воронежских лагерях отдохнули более 62 тысяч детей

В 2023 году в лагерях отдохнули 62 173 ребенка из Воронежа или 53,5% от всего количества школьников. Это на 6 857 детей больше, чем в 2022 году. Об этом рассказала руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова на еженедельной планерке в мэрии 18 сентября.

Она отметила, что наиболее популярным остается стационарный лагерь. Основная нагрузка здесь приходится на муниципальные детские учреждения, в которых количество отдохнувших детей увеличивается. Там отдыхают более 60% детей.

Кроме того, для воронежских ребят работали также пришкольные и профильные детские лагеря различной направленности, школьные трудовые бригады и предусмотрена возможность индивидуального трудоустройства.

Также в этом году был проведен масштабный ремонт ДОЛ. Так, в «Кировце» обновили фасад и помещения здания клуба-столовой, входные группы и кровлю спальных корпусов. Полностью заменили кровлю в корпусах «Алмаза», «Востока-4» и в столовой «Голубого экрана». Во всех лагерях проведен косметический ремонт помещений зданий.

– Кратко подводя итоги минувшего лета, хочется отметить, что приняты необходимые меры по своевременному открытию объектов отдыха, обеспечению безопасности, полноценного питания, комфортного пребывания детей, а также организации содержательного досуга, что позволило школьникам отдохнуть и подготовиться к новому учебному году. Комплекс проведенных нами мероприятий позволил сохранить удовлетворенность детей отдыхом на показателе 98%, – подытожила Любовь Кулакова.