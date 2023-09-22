Адвокат экс-ректора воронежского вуза Сергея Колодяжного просит выпустить его из колонии

Январь 2023 года. Сергей Колодяжный перед вынесением приговора. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Адвокат осужденного за мошенничество бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного Оксана Корчагина подала ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом – принудительными работами. Информация об этом появилась в картотеке Центрального районного суда.

Сергей Колодяжный находится в Воронеже в исправительной колонии №2. Как уверяет Оксана Корчагина, он отбыл уже свыше трети наказания с учетом сроков нахождения в СИЗО и под домашним арестом.

Но суд вернул ходатайство адвокату, так как она не представила два важных документа. Первый должен подтверждать ее полномочия на обращение с заявлением. Кроме того нужна заверенная копия приговора облсуда, подтверждающая, что Сергей Колодяжный отбыл уже более трети наказания.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, бывшего ректора воронежского опорного университета за аферу на 58 млн приговорили к пяти годам лишения свободы.