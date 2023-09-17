В райцентре под Воронежем отметила 100-летний юбилей женщина-ветеран войны

Александра Михайловна Киреева. Фото: администрация Новоусманского района ВКонтакте.

В Новой Усмани в пятницу, 15 сентября, 100-летний юбилей отметила Александра Михайловна Киреева. С днем рождения ее поздравили сотрудники районной администрации, представители ветеранских организаций, кадеты и юнармейцы. Они вручили Александре Михайловне подарки.

Александра Киреева родилась в 1923 году в Новой Усмани. Окончила семь классов школы № 2, поступила в техникум на хлебопекарное отделение. В 19 лет ее мобилизовали на фронт. Александра Михайловна до самого окончания войны пекла хлеб для красноармейцев.

Когда фашистов погнали из Воронежской области, хлебопекарная часть двинулась за своей дивизией. Победу Александра Киреева встретила в Венгрии. Домой вернулась в августе 1945 года. Александра Михайловна награждена двумя медалями «За боевые заслуги». После войны вышла замуж, более 30 лет работала на почте в Новой Усмани. Муж рано умер, и ей пришлось одной воспитывать троих детей. Сейчас у Александры Киреевой шесть внуков и девять правнуков.

- Благодарю Бога за все испытания, трудности, радости и горе. Молюсь и прошу Господа, чтобы он снова даровал России Победу, - сказала в день своего юбилея Александра Михайловна.

Напомним, 13 сентября в Центральном районе Воронежа 100-летний юбилей отметила Анна Васильевна Гудкова. В годы войны она трудилась на железной дороге. А потом Анна Васильевна активно участвовала в восстановлении Воронежа.