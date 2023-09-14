Жительница Воронежа отметила 100-летний юбилей

Анна Васильевна Гудкова. Фото: управа Центрального района Воронежа ВКонтакте.

В среду, 13 сентября, жительница Центрального района Воронежа Анна Гудкова отметила свой 100-й день рождения. С юбилеем ее поздравила руководитель аппарата управы Центрального района Елена Леденева. Анне Васильевне вручили цветы, поздравительные адреса и подарки.

Анна Васильевна родилась 13 сентября 1923 года в селе Калмычек Панинской волости Бобровского уезда (сейчас это Панинский район Воронежской области).

В годы Великой Отечественной войны Анна Гудкова трудилась на железной дороге. В послевоенные годы она активно участвовала в восстановлении Воронежа, работала в административно-хозяйственном отделе Воронежского лесотехнического института.

Самая большая радость для Анны Васильевны - ее большая семья: трое детей, четверо внуков и шестеро правнуков!