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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 8:35

Под Воронежем женщина на «Сузуки» сбила мопед с двумя подростками

В Борисоглебске Воронежской области женщина на автомобиле «Сузуки» не уступила дорогу мопеду и отправила в больницу школьников 14 и 15 лет
Юрий КОЗЛОВ
Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 16 сентября, около 22.00 в Борисоглебске у дома № 55 по улице Чкалова случилась авария. 49-летняя местная жительница, рулившая автомобилем «Сузуки СХ4», при повороте налево не уступила дорогу, как это полагалось по правилам, мопеду «Альфа», которым управлял 14-летний школьник. После столкновения юный водитель мопеда и его 15-летний пассажир (оба – жители Борисоглебска) получили травмы и попали в больницу.

Полицейские выясняют, почему женщина на «Сузуки» так грубо нарушила правила.

Напомним, 16 сентября, выезд на встречную полосу «Лады-Весты» в Каменском районе закончился гибелью ее водителя, 42-летнего жителя Белгородской области – он влетел прямо под грузовик «Мерседес-Бенц».