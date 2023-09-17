Под Воронежем женщина на «Сузуки» сбила мопед с двумя подростками

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 16 сентября, около 22.00 в Борисоглебске у дома № 55 по улице Чкалова случилась авария. 49-летняя местная жительница, рулившая автомобилем «Сузуки СХ4», при повороте налево не уступила дорогу, как это полагалось по правилам, мопеду «Альфа», которым управлял 14-летний школьник. После столкновения юный водитель мопеда и его 15-летний пассажир (оба – жители Борисоглебска) получили травмы и попали в больницу.

Полицейские выясняют, почему женщина на «Сузуки» так грубо нарушила правила.

Напомним, 16 сентября, выезд на встречную полосу «Лады-Весты» в Каменском районе закончился гибелью ее водителя, 42-летнего жителя Белгородской области – он влетел прямо под грузовик «Мерседес-Бенц».