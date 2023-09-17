Под Воронежем водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб

От «Лады» остались только задние колеса и багажник. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 16 сентября, смертельное ДТП случилось в Каменском районе. На 151 километре дороги Воронеж-Луганск 42-летний житель Белгородской области, руливший «Ладой-Веста», выехал на встречную полосу – прямо на летевший по ней грузовик «Мерседес-Бенц». Машины ударились лоб в лоб. От «Лады» в итоге остались только задние колеса и багажник. Шансов выжить у водителя не было, он умер до приезда скорой. Грузовик улетел в кювет, но его шоферу госпитализация не потребовалась.

Грузовик улетел в кювет. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские пытаются выяснить, почему покойный мужчина допустил выезд на встречную полосу.

- Всего 16 сентября в Воронежской области случилось 108 ДТП. Из них 66 произошли в Воронеже, 28 – на дорогах в районах, 14 – на федеральных трассах. В 13 авариях один человек погиб, 14 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.