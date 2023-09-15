Шесть человек попали под следствие после вспышки сибирской язвы в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области предъявили обвинение пятерым фигурантам уголовных дел после вспышки сибирской язвы в Панинском и Богучарском районах. Им уже избраны меры пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе СК региона 15 сентября.

Среди обвиняемых оказались лица, причастные к распространению болезни. Это - фермер КФХ в Богучарском районе, где забили зараженную корову и после разделывания заразились сразу 8 человек, в том числе 15-летний ребенок. Далее – владелица подсобного хозяйства в Панинском районе, где забили не привитую телушку. Также два скупщика мяса, купившие ее мясо, один из которых является гражданином Республики Азербайджан и перепродавшие на рынок «1 000 мелочей», непосредственно, продавец. Кроме того, в качестве подозреваемой пока проходит ветврач, пропустившая мясо на воронежский рынок. Женщина дала признательные показания.

Напомним, уголовные дела возбуждены сразу по трем статьям за нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия, производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и халатность.