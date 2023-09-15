На алтайском курорте Сбера «Манжерок» открылась выставка всемирно известного российского скульптора

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В ходе экспозиции автор впервые показал новую работу под названием «Дракон». Всего на выставке представлено 13 работ Даши Намдакова.

Эта выставка, которая продлится до 10 декабря, стала первой в серии запланированных выставочных проектов на территории курорта. По замыслу организаторов «Манжерок» должен стать не только местом для активного спорта и отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей. Уже сегодня в отеле представлены работы художников, создающих свои произведения в разных техниках и направлениях искусства.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ. На мой взгляд, это потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создаёт совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции. Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики. Я благодарю Даши за то, что он прилетел и выставил свои работы, и поздравляю всех с открытием такой замечательной выставки».

Даши Намдаков, российский скульптор: «Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. И я счастлив, что у нас, в России, строят такие объекты, как ″Манжерок″, которые нужны стране. Коллекция, которая сюда приехала, небольшая, но это очень знаковые вещи. Я много выставок делал по всему миру, но сегодня мне особенно радостно быть на родине, в Сибири. Это самая ответственная моя выставка, ведь проще всего делать выставки где-нибудь за границей, где тебя никто не знает. А здесь все тебя знают, и это огромная ответственность».