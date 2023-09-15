Именем Галины Кудрявцевой предлагают назвать улицу и сквер Воронежа

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Одной из улиц и скверу в Воронеже предлагают присвоить имя известного депутата и политика Галины Кудрявцевой. С такой инициативой на сегодняшнем совете городской Думы выступил председатель Владимир Ходырев.

- Она была истинно народным депутатом. Стояла у истоков создания Воронежской городской Думы, внесла существенный вклад в формирование правовой базы муниципалитета, - подчеркнул председатель горДумы.

Депутаты единогласно поддержали предложение спикера ходатайствовать в комиссию по культурному наследию об увековечивании памяти Галины Александровны Кудрявцевой в названии парка и улицы города Воронежа.

Напомним, Галины Кудрявцевой не стало 13 декабря 2022 года. Ей было 77 лет.