В Воронеже на 78-м году жизни умерла экс-депутат гордумы Галина Кудрявцева

В Воронеже ушла из жизни член городской Общественной палаты Галина Кудрявцева. Экс-депутат муниципального совета и городской Думы скончалась в ночь на вторник, 13 декабря. Ей было 77 лет.

Галина Кудрявцева на протяжении почти двух десятилетий была депутатом городского парламента, куда впервые избралась в 1997 году. Галина Александровна участвовала в выборах губернатора (в 2004-м году уступила только Владимиру Кулакову и Сергею Рудакову) и мэра.

- Галина Александровна была деятельным, честным, неравнодушным, смелым человеком, - так отреагировал на сообщение о смерти Кудрявцевой глава Воронежской области Александр Гусев. - Она открыто говорила о недостатках. Активно боролась за то, чтобы в жизни становилось меньше фальши и несправедливости. Искренне помогала людям. Сотни граждан благодарны ей за деятельное участие в их судьбе.

Слова соболезнования выразил и мэр Воронежа.

- Мы потеряли человека, глубоко переживавшего за судьбу своего города, настоящего народного представителя, решительно отстаивавшего интересы своих избирателей, гражданина и патриота. Всем нам ее будет не хватать… Память о Галине Александровне останется в наших сердцах, - подытожил Вадим Кстенин.