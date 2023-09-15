Воронежского грабителя-рецидивиста отправили в колонию особого режима

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Суд отправил на четыре года в колонию особого режима 61-летнего жителя села Морозовка Россошанского района Воронежской области. В пресс-службе ГУ МВД по области рассказали, что мужчину обвиняли за нападение с камнем на кассира микрокредитной организации в районном центре Россошь.

Напомним, в начале апреля пенсионер надеялся получить очередной займ. Но когда сотрудница попросила у него документы, угрожая камнем, потребовал деньги. В кассе в тот момент было 44 тысячи рублей, пенсионер выгреб их все и скрылся.

Рассматривая дело, суд усмотрел в действиях обвиняемого, ранее судимого за аналогичные преступления, особо опасный рецидив преступлений и ужесточил ему наказание.