Воронежский пенсионер с камнем в руке дерзко ограбил салон микрозаймов

Скрин видео, предоставлено ГУ МВД по региону

Задержан 60-летний житель Воронежской области, дерзко ограбивший среди бела дня салон микрозаймов в Россоши. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 6 апреля.

Подозреваемый в разбойном нападении проживал в местном селе Морозовка. В ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, злоупотреблял спиртным. 5 апреля он приехал в Россошь и пошел в салон микрозаймов на улицу Танкистов. Он неоднократно становился его клиентом.

В тот день он надеялся получить очередной займ. Но когда сотрудница попросила у него документы, угрожая камнем, потребовал деньги. В кассе в тот момент было 44 тысячи рублей. Он выгреб их все и скрылся. Даже не испугавшись того, что в салоне ведется видеонаблюдение.

Женщина после этого сообщила о случившемся в полицию. На место прибыла оперативная группа. Правоохранители изъяли записи с видеокамер, отпечатки пальцев, опросили очевидцев.

Личность злоумышленника удалось установить в считанные часы, а также его местонахождение. Мужчина был задержан в тот момент, когда распивал спиртное. Однако денег при нем уже не оказалось – успел потратить. Свой поступок объяснил отсутствием работы.

В данный момент сельчанин-рецидивист задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.