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Происшествия5 апреля 2023 22:00

Воронежский пенсионер с камнем в руке дерзко ограбил салон микрозаймов

Украденные 44 тысячи рублей он потратил за несколько часов
Ирина ШАБАНОВА
Скрин видео, предоставлено ГУ МВД по региону

Скрин видео, предоставлено ГУ МВД по региону

Задержан 60-летний житель Воронежской области, дерзко ограбивший среди бела дня салон микрозаймов в Россоши. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 6 апреля.

Подозреваемый в разбойном нападении проживал в местном селе Морозовка. В ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, злоупотреблял спиртным. 5 апреля он приехал в Россошь и пошел в салон микрозаймов на улицу Танкистов. Он неоднократно становился его клиентом.

В тот день он надеялся получить очередной займ. Но когда сотрудница попросила у него документы, угрожая камнем, потребовал деньги. В кассе в тот момент было 44 тысячи рублей. Он выгреб их все и скрылся. Даже не испугавшись того, что в салоне ведется видеонаблюдение.

Женщина после этого сообщила о случившемся в полицию. На место прибыла оперативная группа. Правоохранители изъяли записи с видеокамер, отпечатки пальцев, опросили очевидцев.

Личность злоумышленника удалось установить в считанные часы, а также его местонахождение. Мужчина был задержан в тот момент, когда распивал спиртное. Однако денег при нем уже не оказалось – успел потратить. Свой поступок объяснил отсутствием работы.

В данный момент сельчанин-рецидивист задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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