В Воронеже продлят маршрут №63

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Стало известно об изменении в работе воронежского автобуса №63. С субботы, 16 сентября, его маршрут продлят до остановки ТЦ «Твой дом».

Напомним, сейчас автобус №63 ходит от филиала стоматологической поликлиники №6 до Левобережной автостанции на улице Димитрова.

Кроме того, ранее в мэрии сообщали, что четырем наиболее востребованным муниципальным маршрутам продлили время работы на полчаса. В их числе и маршрут №63. Теперь на нем можно проехать до полуночи.