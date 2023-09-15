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НовостиОбщество15 сентября 2023 6:33

В Воронеже продлят маршрут №63

С завтрашнего дня он будет ходить до «Твоего дома»
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Стало известно об изменении в работе воронежского автобуса №63. С субботы, 16 сентября, его маршрут продлят до остановки ТЦ «Твой дом».

Напомним, сейчас автобус №63 ходит от филиала стоматологической поликлиники №6 до Левобережной автостанции на улице Димитрова.

Кроме того, ранее в мэрии сообщали, что четырем наиболее востребованным муниципальным маршрутам продлили время работы на полчаса. В их числе и маршрут №63. Теперь на нем можно проехать до полуночи.