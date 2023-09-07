Четыре воронежских маршрутки продлили время работы до полуночи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С сегодняшнего дня в Воронеже скорректируют графики работы некоторых муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в мэрии. Это касается наиболее востребованных у горожан маршрутов - №№ 9КА, 9КС, 14 и 49, которые обслуживает предприятие «Воронежпассажиртранс». Теперь в вечернее время они будут работать на полчаса дольше – до 00.00 вместо 23.30.

На других маршрутах муниципального предприятия в вечернее время сократили интервалы движения. Если они также окажутся востребованными на своих направлениях, то и их работу могут продлить, отметили в мэрии.

Кроме того чиновники ведут переговоры с частными перевозчиками о необходимости соблюдения установленных интервалов.