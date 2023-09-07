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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:07

Четыре воронежских маршрутки продлили время работы до полуночи

Теперь автобусы №№ 9КА, 9КС, 14 и 49 будут возить пассажиров на полчаса дольше
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

С сегодняшнего дня в Воронеже скорректируют графики работы некоторых муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в мэрии. Это касается наиболее востребованных у горожан маршрутов - №№ 9КА, 9КС, 14 и 49, которые обслуживает предприятие «Воронежпассажиртранс». Теперь в вечернее время они будут работать на полчаса дольше – до 00.00 вместо 23.30.

На других маршрутах муниципального предприятия в вечернее время сократили интервалы движения. Если они также окажутся востребованными на своих направлениях, то и их работу могут продлить, отметили в мэрии.

Кроме того чиновники ведут переговоры с частными перевозчиками о необходимости соблюдения установленных интервалов.