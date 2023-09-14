В Воронеже за миллиард рублей построят завод по цинкованию железа

В Воронеже на территории индустриального парка «Масловский» планируют построить завод по антикоррозийной обработке металлоконструкций. Об этом сообщили в среду, 13 сентября, на встрече губернатора Александра Гусева с представителями компании-инвестора. В строительство завода вложат более 1,1 миллиарда рублей.

На новом предприятии будут обрабатывать до 40 тысяч тонн металлоконструкций в год методом горячего цинкования. Причем могут использовать материалы различной конфигурации длиной до 13 метров и весом до 7 тонн: опоры освещения, системы, несущие кабель, решетчатые настилы, стойки шумозащитных экранов, рамы полуприцепов.

На данный момент идут разработка проектной и рабочей документации, а также переговоры с поставщиками оборудования. Пока в Воронежской области нет такого производства, ближайшие два завода находятся на расстоянии 500 километров от Воронежа.

Если все работы пройдут по плану, в 2025 году на заводе будут работать 140 человек, а в 2028-м их будет уже 190. Ежегодные поступления в бюджет за первые восемь лет работы нового предприятия составят в среднем 150 млн рублей.

Губернатор одобрил проект. Александр Гусев поручил вынести его на рассмотрение экспертным советом по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области. Положительное решение этого органа необходимо для оформления земельного участка на территории индустриального парка «Масловский» площадью пять гектаров.

Напомним, крупный проект планируют реализовать в Новохоперском районе. Там на площади 200 гектаров появятся сады, где будут выращивать вишню, малину, ежевику, крыжовник и землянику. Кроме того, в Новохоперском районе планируют развивать центр для туристов, где можно будет узнать, как правильно сажать и ухаживать за плодовыми деревьями, а также попробовать местную продукцию и купить ее.