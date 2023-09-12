В Воронежской области могут появиться вишневые и ягодные сады за 1 млрд рублей

В поселках Елань-Коленовский и Горелые Ольхи Новохоперского районе планируют создать на площади 200 гектаров сады, где будут выращивать вишню, малину, ежевику, крыжовник и землянику. В этот проект планируют вложить миллиард рублей. Об этих планах рассказали разработчики проекта – представители компании «Агротехника».

В случае успешной реализации проекта в бюджет Воронежской области будут поступать налоги на сумму более 125 миллионов рублей. А в Новохоперском районе появится еще более сотни рабочих мест.

Кроме того, в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района будут производить посадочный материал для садов. В планах также производство замороженной и переработанной плодово-ягодной продукции.

До середины 2025 года планируют создадут плодово-ягодный питомник с закладкой промышленных вишневых садов. А до начала 2026 года построят хранилище на 1,5 тысячи тон продукции, завод по переработке сырья производительностью 2,8 тыс. т в год, а также питомник с теплицами и лабораторией.

А еще в поселке Горелые Ольхи планируют создать центр вишневого туризма. Там желающим передадут опыт создания своего сада или ягодника. Также там гости смогут продегустировать различные сорта вишни и ягод и купить понравившиеся продукты.