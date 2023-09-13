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НовостиОбщество13 сентября 2023 17:22

В День города в центре Воронежа запретят продажу алкоголя

Купить алкоголь нельзя будет в местах массовых гуляний
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В субботу, 16 сентября, когда в Воронеже будет праздноваться День города, в центре запретят продавать алкоголь. Ограничение будет действовать на протяжении всего дня. Решение, направленное на безопасность отдыхающих, приняла антитеррористическая комиссия.

В частности, спиртное нельзя будет приобрести в магазинах в центре, где пройдут массовые мероприятия.

Кроме того, в праздник запретят парковку вблизи площади Ленина. В связи с этим изменится схема движения и маршруты общественного транспорта.