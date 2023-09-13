В День города в центре Воронежа запретят продажу алкоголя

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В субботу, 16 сентября, когда в Воронеже будет праздноваться День города, в центре запретят продавать алкоголь. Ограничение будет действовать на протяжении всего дня. Решение, направленное на безопасность отдыхающих, приняла антитеррористическая комиссия.

В частности, спиртное нельзя будет приобрести в магазинах в центре, где пройдут массовые мероприятия.

Кроме того, в праздник запретят парковку вблизи площади Ленина. В связи с этим изменится схема движения и маршруты общественного транспорта.