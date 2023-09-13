В очаге сибирской язвы под Воронежем изъяли больше 600 кг мяса

Фото из архива Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После выявления очага сибирской язвы в Богучарском районе Воронежской области из реализации изъяли больше 600 килограммов опасного мяса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Все это мясо подлежит уничтожению.

Напомним, в селе Лебединка Богучарского района у девяти местных жителей диагностировали сибирскую язву. Людей направили на лечение в стационары.

В детской больнице также находится 15-летний подросток, у которого наблюдаются схожие с сибирской язвой симптомы. Его диагноз уточняется. Мальчик получает необходимое лечение и находится под наблюдением врачей.

Тем временем следователи организовали проверку по факту вспышки особо опасного заболевания. В ходе расследование задержали двух местных фермеров – отца и сына, которые ведут в районе совместный бизнес.