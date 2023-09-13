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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 15:02

В очаге сибирской язвы под Воронежем изъяли больше 600 кг мяса

В Воронежской области из-за вспышки сибирской язвы отправили на утилизацию партию мяса
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После выявления очага сибирской язвы в Богучарском районе Воронежской области из реализации изъяли больше 600 килограммов опасного мяса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Все это мясо подлежит уничтожению.

Напомним, в селе Лебединка Богучарского района у девяти местных жителей диагностировали сибирскую язву. Людей направили на лечение в стационары.

В детской больнице также находится 15-летний подросток, у которого наблюдаются схожие с сибирской язвой симптомы. Его диагноз уточняется. Мальчик получает необходимое лечение и находится под наблюдением врачей.

Тем временем следователи организовали проверку по факту вспышки особо опасного заболевания. В ходе расследование задержали двух местных фермеров – отца и сына, которые ведут в районе совместный бизнес.