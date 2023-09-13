В Воронежской области задержали двух фермеров после вспышки сибирской язвы

Фото из архива Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Богучарском районе после выявления очередного очага сибирской язвы задержали двух фермеров. Они являются отцом и сыном и ведут совместный бизнес. С мужчинами работают следователи, сообщили "Комсомолке" в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, ранее болезнь выявили у девяти жителей села Лебединка Богучарского района Воронежской области. Все они сейчас проходят лечение в больнице.

С подозрительным симптомами также госпитализировали 15-летнего подростка из того района. Сейчас он находится в ОДКБ №2 на лечении.

- Его диагноз уточнятся, - пояснили в облздраве.