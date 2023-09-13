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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:57

Сибирскую язву заподозрили у подростка из Воронежской области

Его положили в областную детскую больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области 15-летнего школьника госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Информацию подтвердили в департаменте здравоохранения региона 13 сентября.

- В ОДКБ №2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз находится на стадии уточнения, - пояснили в облздраве.

На данный момент сибирская язва подтверждена у 8 из 9 госпитализированных из села Лебединка Богучарского района. Все взрослые проходят на лечении в БСМП № 8. Кроме того, в стационаре лежит пациент из Панинского района, где 18 августа выявили первый очаг болезни.