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НовостиСпорт13 сентября 2023 14:44

Воронежские девушки взяли три медали на юношеских играх боевых искусств

Анна Галыч и Карина Грошева завоевали серебро, а Дарья Меркулова – бронзу
Юрий КОЗЛОВ
Медали завоевали все три воронежские спортсменки, участвовавшие в соревнованиях.

Медали завоевали все три воронежские спортсменки, участвовавшие в соревнованиях.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

На 15-х открытых Всероссийских Юношеские играх боевых искусств в Анапе отличились три воронежские спортсменки, занимающиеся джиу-джитсу.

На две трети воронежским был пьедестал в весовой категории до 52 килограммов. Карина Грошева завоевала серебро, а Дарья Меркулова – бронзу. Еще одну медаль взяла Анна Галыч в весовой категории до 48 килограммов. Она заняла третье место.

Спортсменки, завоевавшие медали, тренируются под руководством Владимира Меркулова, Дмитрия Бешенеца и Ивана Долбилина.

Напомним, на Всероссийских Юношеских играх также завоевали шесть медалей воронежские каратисты.