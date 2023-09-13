Воронежские девушки взяли три медали на юношеских играх боевых искусств

Медали завоевали все три воронежские спортсменки, участвовавшие в соревнованиях.
Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области
На 15-х открытых Всероссийских Юношеские играх боевых искусств в Анапе отличились три воронежские спортсменки, занимающиеся джиу-джитсу.
На две трети воронежским был пьедестал в весовой категории до 52 килограммов. Карина Грошева завоевала серебро, а Дарья Меркулова – бронзу. Еще одну медаль взяла Анна Галыч в весовой категории до 48 килограммов. Она заняла третье место.
Спортсменки, завоевавшие медали, тренируются под руководством Владимира Меркулова, Дмитрия Бешенеца и Ивана Долбилина.
Напомним, на Всероссийских Юношеских играх также завоевали шесть медалей воронежские каратисты.