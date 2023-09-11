Воронежцы взяли шесть медалей на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

На берегу Черного моря воронежские спортсмены завоевали шесть медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

7 сентября в Анапе завершились 15-е открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Это один из крупнейших турниров в России. На него приехали более пяти тысяч спортсменов. Воронежскую область достойно представляли ребята из спортклуба PANTERA. Наша команда в составе семи человек дебютировала в двух дисциплинах: ката и кумитэ. И выступила очень достойно. На счету наших спортсменов шесть медалей, в том числе три золотых, две серебряных и одну бронзовую, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В ката Павел Болотский завоевал золото в возрастной категории 10-11 лет и стал третьим среди спортсменов постарше – 12-13 лет.

В кумитэ две медали на счету Даниила Лисицына. Он стал первым в возрастной категории 14-15 лет сразу в двух весах – до 55 и до 58 кг. Михаил Когтев завоевал серебро в возрастной категории 12-13 лет в весовой категории свыше 50 кг.

Отличилась и одна девушка. Валерия Коломиец стала второй в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории до 55 кг.

Успех со своими подопечными разделил их тренер Станислав Котельников.