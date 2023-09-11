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НовостиСпорт11 сентября 2023 14:40

Воронежцы взяли шесть медалей на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Три из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
На берегу Черного моря воронежские спортсмены завоевали шесть медалей.

На берегу Черного моря воронежские спортсмены завоевали шесть медалей.

Фото: cspsk-vrn.ru

7 сентября в Анапе завершились 15-е открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Это один из крупнейших турниров в России. На него приехали более пяти тысяч спортсменов. Воронежскую область достойно представляли ребята из спортклуба PANTERA. Наша команда в составе семи человек дебютировала в двух дисциплинах: ката и кумитэ. И выступила очень достойно. На счету наших спортсменов шесть медалей, в том числе три золотых, две серебряных и одну бронзовую, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В ката Павел Болотский завоевал золото в возрастной категории 10-11 лет и стал третьим среди спортсменов постарше – 12-13 лет.

В кумитэ две медали на счету Даниила Лисицына. Он стал первым в возрастной категории 14-15 лет сразу в двух весах – до 55 и до 58 кг. Михаил Когтев завоевал серебро в возрастной категории 12-13 лет в весовой категории свыше 50 кг.

Отличилась и одна девушка. Валерия Коломиец стала второй в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории до 55 кг.

Успех со своими подопечными разделил их тренер Станислав Котельников.