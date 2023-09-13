Два воронежских футболиста сыграли за сборную России в матче с Катаром

Дмитрий Скопинцев заслужил приглашение в сборную в том числе и классным голом в матче с казанским «Рубином». Фото: с сайта ФК «Динамо» (Москва).

Два уроженца Воронежа сыграли за сборную России в выездном матче в Катаре. Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов провел уже третью игру за нашу национальную команду. Ранее он выходил на поле в матчах с Ираком и Ираном. В игре с Катаром Руслан 93 минуты и был заменен лишь в конце добавленного времени. Игрок московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев дебютировал в сборной России. Он вышел на поле сразу после перерыва.

К сожалению, ярко себя проявить ни Руслану, ни Дмитрию не удалось. В матче с, мягко говоря, средней азиатской сборной наша команда едва не проиграла. На 69 минуте после отличной подачи с фланга вбил мяч головой в угол ворот игрок хозяев поля Ахмед Алаэльдин. И лишь в конце основного времени сборная России сумела отыграться. Подачу с углового замкнул точным ударом головой капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Напомним, именно волжане недавно разгромили «Факел» - 3:0.