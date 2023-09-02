Воронежский «Факел» потерпел разгром от самарских «Крыльям Советов»

«Факел» в Самаре в первом тайме хотя бы боролся, во втором не было и этого. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первом тайме команды занимались больше борьбой, чем футболом. Но самарцы хотя бы чаще били, хотя и не опасно. Первое же нестандартное действие, пас пяткой на фланге, закончился навесом и назначением пенальти в середине тайма. Игорь Калинин неуклюже отбил летевший перед ним мяч ногой, а рукой зачем-то размахнулся и задел лицо игрока «Крыльев». Назначенный Евгением Кукуляком 11-метровый четким ударом в самый угол ворот реализовал легионер самарцев Фернандо Костанца на 28 минуте.

До перерыва у «Факела» запомнился только опасный штрафной, завершившийся ударом головой воспитанника самарской футбольной школы Сергея Божина. Был офсайд или нет, до конца непонятно. Как бы то ни было, вратарь «Крыльев» Иван Ломаев удар отбил, а защитники вынесли мяч подальше. 0:1 – так закончился первый тайм.

Во втором тайме стало очевидно, что у «Факела» все плохо не только с атакой, но и с обороной. Правда, до этого был еще шальной удар Евгения Маркова в штангу. Но потом хозяева поля взялись за дело всерьез. На 66 минуте никто не мешал Николаю Рассказову точно навесить в центр штрафной, где Амар Рахманович головой транзитом от перекладины вонзил мяч в сетку – 0:2. Ну а вскоре «Факелу» в этом матче подписал приговор Шитов. Калинин не догнал Владислава, и тот с левой ноги, чуть не доходя до штрафной, вогнал мяч в «девятку» - 0:3. До конца матча счет так и не изменился. Но огорчает даже не столько он, сколько качество игры «Факела». Футболисты несколько раз не могли отдать точный пас в простейших ситуациях. В Самаре «Факел», особенно во втором тайме, показал свою полную беспомощность. Вновь возникает вопрос ребром – как с такой игрой сохранить место в Премьер-лиге? Ну а «Крылья Советов» после этой победы возглавили таблицу Премьер-лиге, самарцы с отличным настроением уходят на двухнедельный перерыв.

Ну а «Факел» пока остался на 14 месте с четырьмя очками. Однако воронежская команда вполне может по итогам седьмого тура опуститься и на последнее место, если свои матчи выиграют калининградская «Балтика» и «Оренбург».

Кстати, следующий матч у «Факела» - тоже не подарок. После перерыва на товарищеские игры сборной России в Екатеринбурге воронежская команда попытается что-то противопоставить злому после двух поражений подряд в чемпионате «Уралу». Игра пройдет 17 сентября, начнется она в 14.00 по московскому времени.