Воронежцам предложили ТОП-10 вакансий с зарплатами до 500 тысяч рублей

Лидирует в ТОПе вакансия менеджера по продаже грузовиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики платформы по онлайн-рекрутингу hh.ru определили самые выгодные вакансии за последний месяц в Воронежской области.

Возглавляет ТОП-10 предложение работы менеджером по продажам грузовиков. Ему предлагают зарплату от 50 тысяч до 500 тысяч рублей до вычета налогов. В его обязанности входит активный поиск и привлечение клиентов, а также в случае необходимости выезд к ним. А также прием и обработка обращений от лизинговых компаний и заключение договоров.

На втором месте вакансия риэлтора с зарплатой от 150 тысяч до 350 тысяч рублей на руки. Замыкает тройку предложение работы специалистом по продажам продукции для сельскохозяйственных животных. Там в месяц обещают от 50 тысяч до 350 тысяч рублей на руки.

Четвертое место – у вакансии руководителя отдела продаж в индустриальную компанию. Там предлагают от 120 тысяч до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Пятой стала вакансия директора по продажам строительных материалов. На этой должности обещают от 300 тысяч рублей на руки.

Далее идут вакансии ученика агента по недвижимости и менеджера по выкупу автомобилей с пробегом. Обоим предлагают до 300 тысяч рублей на руки.

Восьмое и девятое место в рейтинге занимают предложения работы начальниками отделов франчайзинга и продаж. Первому обещают от 150 тысяч до 250 тысяч рублей на руки. Второму – от 200 тысяч рублей на руки.

И замыкает ТОП-10 вакансия главного менеджера по лизингу с зарплатой от 200 тысяч рублей до вычета налогов.

Напомним, ранее эксперты представили ТОП самых выгодных вакансий на удаленке в Воронежской области.