В Воронеже назвали ТОП-10 вакансий на удаленке с зарплатой до 400 тысяч рублей

Менеджер по продажам, чтобы рассчитывать на большую зарплату, должен уметь грамотно вести переговоры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter составили ТОП-10 самых денежных вакансий, в которых предлагают работу на удаленке.

Возглавляет ТОП вакансия менеджера по продажам b2b в крупной IT-компании. Соискателям предлагают зарплату от 70 тысяч до 400 тысяч рублей. Требования к кандидату – умение грамотно и качественно проводить переговоры с юрлицами, нуждающимися в увеличении количества клиентов, заниматься полным циклом продаж, поддерживать хорошие отношения с клиентами и пролонгировать договоры.

На втором месте предложение работы рекрутером - от 100 тысяч до 350 тысяч рублей. На этом месте нужно будет заниматься подбором персонала и обновлением предложений трудоустройства. На третьем - руководитель отдела продаж в компании, специализирующейся на косметологическом оборудовании. На этой должности предлагают зарплату от 60 тысяч до 350 тысяч рублей.

Четвертое и пятое места в ТОПе - вакансии менеджера по продажам банковских услуг и руководителя отдела маркетинга со знанием английского языка. В обоих случаях потолок зарплаты - 300 тысяч рублей, а минимальный месячный доход– 70 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Далее идут вакансии продуктового аналитика b2b (условия - 200-250 тысяч рублей в месяц и обязательное пребывание на территории России), архитектор IT-инфраструктуры и налоговый эксперт (оба могут получать до 250 тысяч рублей), консультант/аналитик 1С ERP (зарплата от 170 до 250 тысяч рублей) и старший менеджер по продажам обучения графическому дизайну (от 200 тысяч рублей).

– Всего в Воронежской области на данный момент есть более 1600 вакансий, предусматривающих удаленную работу. Чаще всего они появляются в сферах деятельности «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса» и «Финансовый сектор», – сообщают аналитики HeadHunter.