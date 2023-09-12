В Воронеже в День города пройдет мастер-класс по пилотированию беспилотников

Приобрести навыки управления беспилотниками можно будет 16 сентября на площади Ленина. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Воронеже в День города в субботу, 16 сентября, на площади Ленина пройдет мастер-класс по пилотированию беспилотников. Его организует Центр начальной военной подготовки «‎Рокот»‎. В их программе запланирован не один мастер-класс. Можно будет также приобрести первоначальные навыки по разборке и сборке стрелкового оружия, плетению маскировочных сетей, а также узнать, как делается сухой армейский душ, познакомиться со средствами индивидуальной бронезащиты. А также пройти мастер-классы по первой само- и взаимопомощи.

Кроме того, на этой площадке будут работать военно-патриотическая выставка и фотозона. Дети смогут написать письма солдату, сделать оригами, нарисовать рисунок на асфальте.

Напомним, День города на этот раз пройдет без салюта, не будут и перекрывать проспект Революции. Полную программу праздника можно увидеть здесь.