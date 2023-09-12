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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:31

В Воронеже в День города пройдет мастер-класс по пилотированию беспилотников

Он состоится на площади Ленина
Олег КУЗНЕЦОВ
Приобрести навыки управления беспилотниками можно будет 16 сентября на площади Ленина.

Приобрести навыки управления беспилотниками можно будет 16 сентября на площади Ленина.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Воронеже в День города в субботу, 16 сентября, на площади Ленина пройдет мастер-класс по пилотированию беспилотников. Его организует Центр начальной военной подготовки «‎Рокот»‎. В их программе запланирован не один мастер-класс. Можно будет также приобрести первоначальные навыки по разборке и сборке стрелкового оружия, плетению маскировочных сетей, а также узнать, как делается сухой армейский душ, познакомиться со средствами индивидуальной бронезащиты. А также пройти мастер-классы по первой само- и взаимопомощи.

Кроме того, на этой площадке будут работать военно-патриотическая выставка и фотозона. Дети смогут написать письма солдату, сделать оригами, нарисовать рисунок на асфальте.

Напомним, День города на этот раз пройдет без салюта, не будут и перекрывать проспект Революции. Полную программу праздника можно увидеть здесь.