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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:36

В Воронеже детей научат общению с неизлечимо больными братьями и сестрами

Акция пройдет 16 сентября в парке «Дельфин»
Юрий КОЗЛОВ
Акция стартует в 12.00 в парке "Дельфин".

Акция стартует в 12.00 в парке "Дельфин".

Фото: Благотворительный фонд "Стеша" ВКонтакте.

В День города, в субботу, 16 сентября, в парке «Дельфин» психологи-волонтеры проведут индивидуальные консультации для здоровых детей от 8 до 12 лет, у которых неизлечимо больны братья или сестры, и их родителей. С 12 часов их ждут не только советы, которые очень пригодятся в повседневной, достаточно тяжелой с эмоциональной точки зрения жизни, но много развлечений. Организаторы обещают увлекательные игры с детьми, для этого приглашены аниматоры. Ребятишкам также могут нанести оригинальный аквагрим. На акции будет работать профессиональный фотограф.

Для участия в акции необходимо заполнить форму по следующей ссылке. Подробнее о проекте можно прочесть здесь.

О других интересных мероприятиях на День города можно узнать здесь.