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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:13

Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах ВЭФ
Источник:kp.ru

"Мы платим 50% дивидендов, это достаточно значимо. Мы не планируем снижать размер дивидендов. Но пока мы не рассматриваем и увеличение дивидендов на системной основе", - ответил он на вопрос о планах банка по дивидендам в стратегии-2026.

Греф подчеркнул, что если достаточность капитала будет достаточно высокой, то держать ее такой нет смысла. Он добавил, что если будут ситуации, когда показатель будет очень высоким, то можно будет рассматривать выплату повышенных дивидендов.

Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала - не ниже 12,5%.