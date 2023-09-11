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НовостиОбщество11 сентября 2023 15:26

Стас Костюшкин выступит перед воронежцами в День города

Его можно будет послушать в 16:00
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Певец Стас Костюшкин выступит перед воронежцами в День города, 16 сентября. Об этом рассказали в мэрии.

Концерт исполнителя будет бесплатным. Его можно будет послушать в 16:00 на площади у «Агропрома».

Ранее в горадминистрации рассказали, что в этом году традиционные праздничные гуляния завершатся в 21:00. А вот салют на этот раз отменен.

Подробнее о том, как будет проходить праздник, рассказываем в нашем материале по ссылке ниже.

С программой мероприятий на День города в Воронеже 16 сентября 2023 года можно ознакомиться здесь.