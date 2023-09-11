Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-10 лучших доходных карт – Банки.ру

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Доходная карта – это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету.

В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских кредитных организаций на 21 августа 2023 года из Топ-25 банков по активам (на 01.02.2022 г.). Карты в рейтинге ранжированы по доходности – величине начисления процентов на остаток на карте. Эксперты Банки.ру отмечают, что дебетовая карта «Прибыль» позволяет получить новым клиентам 13% годовых на остаток на счете карты, что является максимальным показателем среди 25 крупнейших российских банков РФ.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта «Прибыль», срок – до 7 лет. Проценты годовых на ежедневный остаток по Карте до 500 тыс. руб.: для новых клиентов 13% – в 1-й мес. без условий, во 2-й мес. при обороте по Карте от 10000 руб./мес., далее 10% при обороте по Карте от 10000 руб./мес., при обороте до 10000 руб. – 0,1 %; для действующих: 10% в 1-й месяц без условий, далее – 10% при обороте по Карте от 10000 руб./мес., при обороте до 10000 руб. – 0,1 %. При остатке свыше 500 тыс. руб. на сумму превышения проценты не начисляются. Обслуживание – 0 руб. при покупках (некоторые не учитываются) по Карте от 10 тыс.руб./мес., либо объеме поступлений на карту от 20 тыс. руб./мес., в иных случаях – 99 руб./мес. Комиссии: снятие наличных; запрос об остатке; Сервис информирования; Обслуживание неактивного картсчета; выдача и зачисление наличных; безналичный перевод; использование денежных средств при технической задолженности. Кешбэк в бонусных рублях (далее БР) начисляется из расчета 1 БР=1 руб. в размере до 3% от суммы покупок в месяц (некоторые покупки не учитываются): 1% – траты по карте от 10000 руб.; 1% – задолженность по кредитной карте от 30000 руб. или остаток кредита от 200000 руб.; 1 % – с пакетом услуг «Прайвет», «Private» (Частный), «Премиум Лайт», «Премиум», «Премиум Спорт» (соответственно «Прайвет. Объем покупок в месяц для начисления БР – до 400000 руб. с пакетом «Прайвет», «Private» (Частный), «Премиум Лайт», «Премиум», «Премиум Спорт», до 200000 руб. – без пакетов. БР действуют 12 мес.; аннулируются, если не использовать более 6 мес. и при просрочке по кредиту от 30 дней. Условия действительны на 01.09.2023. Подробнее на www.uralsib.ru. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

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