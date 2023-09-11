Воронежские велосипедистки завоевали серебро чемпионата России на треке

Гульназ Хатунцева и Наталья Фролова (крайние слева) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

На завершившемся в Омске чемпионата России на треке воронежские велосипедистки завоевали три медали. Причем две из них они взяли в заключительный день соревнований.

- Наталья Фролова и Гульназ Хатунцева выиграли серебро по итогам четырех этапов многодневной гонки медисон. Победили представители Тульской области Мария Аверина и Мария Ростовцева. Бронзовыми призерами стали хозяйки соревнований омички Мария Иванцова и Дарья Степанова, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, в первый день чемпионата Наталья Фролова победила в индивидуальной гонке преследования на два километра. Таким образом, на ее счету на этом турнире две медали.

- Если у шоссейников сезон близок к завершению, то у гонщиков трекового направления он в самом разгаре. Нашим девушкам еще предстоит показать себя на чемпионате и Кубке России в Санкт-Петербурге и Москве в октябре, - сообщил главный тренер сборной Воронежской области по велосипедному спорту Олег Агапов.