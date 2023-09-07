Воронежская велогонщица победила на чемпионате России

Наталья Фролова (в центре) на пьедестале. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В среду, 6 сентября, в Омске стартовали чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на треке. В них участвуют около 150 спортсменов из восьми регионов России. В том числе и из Воронежской области. И в копилке нашего региона уже есть медаль, причем высшей пробы. Наталья Фролова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на два километра. Она опередила основных конкуренток из Омской и Тульской области.

Напомним, недавно воронежский гонщик Антон Попов третий год подряд победил на чемпионате России в самой зрелищной шоссейной гонке — критериум в категории элита. Причем сделал это со значительным отрывом от преследователей.