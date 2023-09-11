В центре Воронежа продают кофейню за 21,5 миллион рублей

Помещение по адресу: улица Студенческой, 14А, в котором на условиях аренды сейчас находится кофейня Jojo, выставили на продажу. Заведение площадью 90 квадратных метров находится в центре Воронежа напротив парка «Орленок». Продавец хочет получить за помещение 21,5 миллион рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте «Авито».

Высота потолков в помещении - три метра. Помещение с офисной отделкой подключено к электросети на 15 кВт.

Любопытно, что недавно в Воронеже выставляли на продажу пивзавод на улице Острогожской, 73. Стоил он почти так же, как помещение кофейни, - 21 миллион рублей.