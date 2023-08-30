Пивзавод в Воронеже продают за 21 миллион рублей

На предприятии установлено все необходимое технологическое оборудование в виде танков из нержавеющей стали. Информация о продаже завода, расположенного в Воронеже в доме №73 по улице Острогожской, появилась на сайте Avito.

Здание площадью 202 кв. м. стоит на земельном участке в 26 соток. Территория предприятия полностью огорожена. Есть заезд для грузового транспорта.

По информации владельца, на предприятии есть 33 танка из нержавейки по две тонны каждый. Также есть офисные помещения кабинетного типа. На улице располагается парковка для автомобилей. Общая стоимость завода – 21 миллион рублей.