По факту отравления газом семьи под Воронежем возбудили уголовное дело

Фоо воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

Результаты доследственной проверки воронежского СУСКа по факту смертельного отравления в Семилукском районе семьи из четырех человек стали основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 сентября. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября 2023 года в помещении жилого дома по улице Свободы села Ендовище Семилукского района Воронежской области обнаружены тела 34-летнего мужчины, его 32-летней супруги, 16-летнего подростка и 2-летней девочки с признаками отравления продуктами горения. Семья погибла еще в конце августа, сделали вывод патологоанатомы.

В рамках расследования следователи осмотрели место ЧП, назначили необходимые судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей.