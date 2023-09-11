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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 8:41

По факту отравления газом семьи под Воронежем возбудили уголовное дело

Проверка обстоятельств гибели семьи в воронежском селе привела к уголовному делу
Ирина КАЗАНИНА
Фоо воронежского СУСКа

Фоо воронежского СУСКа

Фото: Предоставлено

Результаты доследственной проверки воронежского СУСКа по факту смертельного отравления в Семилукском районе семьи из четырех человек стали основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 сентября. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября 2023 года в помещении жилого дома по улице Свободы села Ендовище Семилукского района Воронежской области обнаружены тела 34-летнего мужчины, его 32-летней супруги, 16-летнего подростка и 2-летней девочки с признаками отравления продуктами горения. Семья погибла еще в конце августа, сделали вывод патологоанатомы.

В рамках расследования следователи осмотрели место ЧП, назначили необходимые судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей.