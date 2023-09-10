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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 15:05

Под Воронежем мертвая семья после отравления пролежала дома больше недели

Стали известны подробности жуткой трагедии в Семилукском районе Воронежской области, где от угарного газа погибли супруги, их двухлетняя дочь и 16-летний сын
Юрий КОЗЛОВ
Семья купила этот дом на свою погибель.

Семья купила этот дом на свою погибель.

Фото: телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области.

Стали известны некоторые подробности смерти целой семьи в селе Ендовище Семилукского района. Напомним, по предварительной версии, 34-летний мужчина, его 32-летняя жена и их дети: двухлетняя дочка и 16-летний сын погибли от отравления угарным газом.

Глава Семилукского района Геннадий Швырков на своей странице ВКонтакте сообщил о том, что по заключению эксперта-криминалиста тела погибших пролежали в доме долго, пока их не обнаружили. Специалист датировал смерть семьи периодом с 21 по 28 августа. Также оказалось, что семья на свою беду совсем недавно купила этот дом. А кирпичная печь на газовом отоплении в нем оказалась неисправной. В связи с этим глава района попросил всех земляков не игнорировать плановое обследование специалистов газовых служб. В противном случае от повторения такой трагедии никто не застрахован.