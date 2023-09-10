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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 10:13

Под Воронежем погибла от угарного газа семья с двумя детьми

В доме в селе Ендовище Семилукского района обнаружили тела мужа, жены и их детей – двухлетней девочки и 16-летнего подростка
Юрий КОЗЛОВ
Дом, где произошла трагедия.

Дом, где произошла трагедия.

Фото: телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области.

Утром в воскресенье, 10 сентября, в селе Ендовище Семилукского района в доме на улице Свободы обнаружили тела жившей там семьи. Погибли 34-летний мужчина, его 32-летняя жена и их дети: двухлетняя девочка и 16-летний мальчик. Уже установили предположительную причину смерти – отравление угарным газом.

- Наш сотрудник провел осмотр места трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти четырех человек. В ходе проверки выясняют причину вероятного отравления угарным газом. По итогам разбирательства решат, возбуждать уголовное дело и нет, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.