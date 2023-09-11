В Воронеже через день после субботника кто-то опять выбросил мусор в парке «Танаис»

Фото из телеграм-канала городского управления экологии Фото: Предоставлено

Не успели воронежцы порадоваться чистотой любимого места отдыха жителей Советского района, парка "Танаис", как неизвестные хулиганы снова разбросали в нем мусор.

Напомним, в минувшие выходные группа добровольцев привела в порядок парк, собрав несколько огромных мешков мусора.

Однако уже на следующий день на лужайке парка отдыхающие обнаружили новую партию хлама – кто-то рассыпал пакет с отходами. Здесь оказались школьные тетради, бутылка из-под пива и коробка от обуви, мусор, явно принесенный из дома. Но зачем?

Возмущенные экологи обратились через соцсети к хулиганам, попросив их самостоятельно убрать за собой. В противном случае:

- Уже завтра комбинат благоустройства готов собрать «случайно потерянное», установить владельцев и приехать к ним в гости, чтобы вернуть эту красоту под дверь хозяевам. Помочь нам в этом, наверняка, будут рады те горожане, которые наводили в парке порядок накануне и выразили справедливое негодование.