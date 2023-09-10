В Воронеже неравнодушные люди очистили от мусора парк «Танаис»

В парке «Танаис» местные активисты собрались несколько мешков мусора, оставшегося после, мягко говоря, неаккуратных отдыхающих. Им передали привет и поинтересовались, сильно бы их затруднил поход до ближайшей урны.

Надо сказать, что и коммунальщики не очень старались убирать территорию, раз после них осталось такое поле для работы. Поэтому как-то двусмысленно звучит благодарность управы Советского района. Убравших мусор по своей доброй воле горожан поблагодарили. И пообещали вывезти пакеты. На этом все.

Напомним, у городских властей есть планы отдать парк «Танаис» в концессию. Мэр Воронежа Вадим Кстенин ранее заявлял, что среди представленных проектов ему больше всего понравился тот, согласно которому это место отдыха останется привычной для горожан лесополосой. Видимо, только когда у парка появится полноценный хозяин, его будут убирать более тщательно. Кстати, по данным «КП-Воронеж», парк в концессию планирует взять достаточно известный в городе инвестор.