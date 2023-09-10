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НовостиОбщество10 сентября 2023 12:32

Выборы губернатора Воронежской области: явка составила 41,16%

В региональном избиркоме предоставили данные на 12.00 воскресенья, 10 сентября
Юрий КОЗЛОВ
На полдень 10 сентября явка избирателей перевалила за 40 процентов.

На полдень 10 сентября явка избирателей перевалила за 40 процентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На странице избиркома Воронежской области ВКонтакте появилась информация о ходе голосования. По состоянию на 12.00 воскресенья, 10 сентября, явка на участки в Воронежской области составила 39,44 процента. При этом большинство наших земляков, которые подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), уже этой возможностью воспользовались. Их уже 82,28%. При этом общая явка составляет 41,16%.

Напомним, в Воронежской области из пяти кандидатов выбирают губернатора, также идет дополнительное голосование по кандидатам в региональную Думу.