Выборы губернатора Воронежской области: явка составила 41,16%

На полдень 10 сентября явка избирателей перевалила за 40 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На странице избиркома Воронежской области ВКонтакте появилась информация о ходе голосования. По состоянию на 12.00 воскресенья, 10 сентября, явка на участки в Воронежской области составила 39,44 процента. При этом большинство наших земляков, которые подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), уже этой возможностью воспользовались. Их уже 82,28%. При этом общая явка составляет 41,16%.

Напомним, в Воронежской области из пяти кандидатов выбирают губернатора, также идет дополнительное голосование по кандидатам в региональную Думу.