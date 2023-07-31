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НовостиПолитика31 июля 2023 16:40

За пост губернатора Воронежской области поспорят пять кандидатов

Избирательная комиссия региона не отказала ни одному из них в регистрации
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 31 июля, избирательная комиссия Воронежской области провела заседание по вопросу регистрации кандидатов на должность губернатора региона. Все пять претендентов примут участие в сентябрьских выборах.

Итак, за кресло главы региона сразятся – Игорь Борисов («Родина»), Ярослав Тарасов («Справедливая Россия - патриоты - за правду»), Павел Большов (ЛДПР), Андрей Рогатнев (КПРФ) и действующий губернатор Александр Гусев («Единая Россия»).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, выборы губернатора Воронежской области пройдут в единый день голосований 10 сентября. Отдать свой голос можно будет лично на избирательных участках или в режиме онлайн. Кстати, дистанционный формат в нашем регионе будет применяться впервые.