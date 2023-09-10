В Воронеже мошенники своровали со счета пенсионерки 681 тысячу рублей

Аферисты выманили у пенсионерки персональные данные и сняли с ее счета 681 тысячу рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

69-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа попросила помощи у полицейских. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее счета в любой момент могут снять деньги, так как в отношении него якобы зарегистрированы некие подозрительные действия. Под предлогом защиты от аферистов мошенник выманил у пенсионерки персональные данные. А вскоре с ее счета исчезла 681 тысяча рублей.

- По поводу этого преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 9 сентября было девять афер, совершенных бесконтактным способом, и еще четыре кражи с банковских карт. Доверчивым людям причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 770 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, 8 сентября мошенники «развели» на 1,7 миллиона рублей 60-летнюю жительницу Центрального района.