В Воронеже мошенники заставили пенсионерку подарить им кредиты на 1,7 млн рублей

Сколько ни предупреждают о традиционных «разводах» мошенников, люди все равно клюют на их нехитрые уловки. Фото: Анастасия ОСИПОВА

За помощью к полицейским Центрального района обратилась 60-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что к ее счету подбираются мошенники и вот-вот оформят на ее имя кредит. А затем предложил, так сказать, выбить клин клином. То есть, самой оформить кредит, чтобы лишить мошенников возможности сделать то же самое. Ну а потом для верности, конечно же, перевести взятые в долг деньги на якобы безопасный счет.

Женщина в итоге оформила два кредита и перевела на скинутые ей реквизиты 1,77 миллиона рублей. Аферисты, естественно, сразу перестали отвечать на звонки.

- Всего 8 сентября в Воронежской области случилось девять хищений денег, совершенных дистанционно путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб доверчивым людям составил более пяти миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за мошенничество, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.