Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 сентября 2023 8:49

Под Воронежем перевернулась в кювет иномарка, ранены водитель и пассажир

В Грибановском районе Воронежской области водитель улетел на своем «Рено-Дастер» в кювет, машина перевернулась на крышу
Юрий КОЗЛОВ
«Рено» после полета в кювет.

«Рено» после полета в кювет.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 9 сентября, в 6.30 в Грибановском районе на 610 километре дороги «Каспий» случилась авария. 43-летний водитель «Рено-Дастер», житель Новгородской области, потерял контроль над машиной и улетел в правый от себя кювет. Иномарка опрокинулась на крышу.

В аварии пострадал сам водитель и его 68-летний пассажир, также житель Новгородской области. Обоих на скорой отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель «Рено» не справился с управлением машиной.

Напомним, в тот же день около 16 часов в Верхнемамонском районе 17-летний водитель скутера врезался в «семерку». Юноша, видимо, родился в рубашке, ему даже госпитализация не потребовалась.