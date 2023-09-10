Под Воронежем перевернулась в кювет иномарка, ранены водитель и пассажир

«Рено» после полета в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 9 сентября, в 6.30 в Грибановском районе на 610 километре дороги «Каспий» случилась авария. 43-летний водитель «Рено-Дастер», житель Новгородской области, потерял контроль над машиной и улетел в правый от себя кювет. Иномарка опрокинулась на крышу.

В аварии пострадал сам водитель и его 68-летний пассажир, также житель Новгородской области. Обоих на скорой отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель «Рено» не справился с управлением машиной.

Напомним, в тот же день около 16 часов в Верхнемамонском районе 17-летний водитель скутера врезался в «семерку». Юноша, видимо, родился в рубашке, ему даже госпитализация не потребовалась.