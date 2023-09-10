Под Воронежем 17-летний водитель скутера врезался в «семерку»

Скутер после столкновения с «семеркой» отлетел на обочину дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 9 сентября, около 16.00 в селе Русская Журавка Верхнемамонского района произошла авария. 17-летний местный житель на нерегулируемом перекрестке врезался в ехавшую навстречу «семерку», которой рулил его 51-летний земляк. К счастью, удар оказался не таким уж сильным. Юноша получил легкую травму. Медики оказали ему помощь и отпустили домой, так как госпитализация не требовалась.

- Всего 9 сентября в Воронежской области случилось 88 ДТП, из них в Воронеже – 60, на дорогах в районах – 24, на федеральных трассах – 4. В четырех авариях получили травмы шесть человек. Автоинспекторы остановили 14 пьяных водителей и еще 10 - за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.