Выборы губернатора Воронежской области: проголосовали уже 36,59% избирателей

Илья Иванов сообщил, что в Воронежской области в выборах губернатора приняли участие уже 36,59% избирателей. Фото: Избирательная комиссия Воронежской области ВКонтакте.

Председатель Избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов провел брифинг, посвященный итогам двух дней голосования. Он сообщил, что свой выбор сделали уже 36,59 процентов жителей нашего региона. В Воронеже эта цифра гораздо меньше – всего 13,39 процентов поставили галочку возле фамилии одного из пяти кандидатов в губернаторы.

По дополнительным выборам в Воронежскую областную Думу голосование идет совсем не так активно – в нем пока приняли участие всего 9,88% от включенных в списки избирателей.

Илья Иванов напомнил, что в Воронежской области продолжается прием заявлений для голосования на дому. Тем, кто по объективным причинам не может прийти на свой избирательный участок, необходимо обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию или оставить заявку на портале «Госуслуги» не позднее 14.00 10 сентября.