В Воронеже на девять часов запретят парковку у Ротонды

Запрет парковки будет действовать 8 сентября с 7.00 до 16.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 8 сентября, с 7.00 до 16.00 запретят парковку на участке улицы Транспортной недалеко от Ротонды. Нельзя будет останавливать машины и тем более оставлять их в районе дома № 69. Причины запрета в мэрии пояснили туманно: «в целях реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения».

Напомним, ранее в городской администрации сообщили о продлении до 12 сентября закрытия участка улицы Шишкова на стороне, ведущей к Московскому проспекту. А, значит, водители, видимо, еще пять дней будут стоять в пробках.