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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:51

В Воронеже продлили до 12 сентября перекрытие части улицы Шишкова

Сейчас на этом участке идет переустройство подземных коммуникаций
Олег КУЗНЕЦОВ
Временная схема движения на улице Шишкова будет действовать до 12 сентября.

Временная схема движения на улице Шишкова будет действовать до 12 сентября.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии предупредили водителей, ездящих через улицу Шишкова, о том, что перекрытие дороги в сторону Московского проспекта продлится до 12 сентября. Ранее намеревались открыть этот участок 6 сентября. На данный момент движение от АЗС «Юкон» до дома № 142 идет во встречном направлении по проезжей части, ведущей в центр Воронежа.

В мэрии отметили, что продление перекрытия связано с необходимостью переустройству подземных коммуникаций на этом участке.

Ограничение движения транспорта на улице Шишкова приводит к большим пробкам. В жилом комплексе «Ботанический сад» трудно даже выехать из дворов.