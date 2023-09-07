В Воронеже продлили до 12 сентября перекрытие части улицы Шишкова

Временная схема движения на улице Шишкова будет действовать до 12 сентября. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии предупредили водителей, ездящих через улицу Шишкова, о том, что перекрытие дороги в сторону Московского проспекта продлится до 12 сентября. Ранее намеревались открыть этот участок 6 сентября. На данный момент движение от АЗС «Юкон» до дома № 142 идет во встречном направлении по проезжей части, ведущей в центр Воронежа.

В мэрии отметили, что продление перекрытия связано с необходимостью переустройству подземных коммуникаций на этом участке.

Ограничение движения транспорта на улице Шишкова приводит к большим пробкам. В жилом комплексе «Ботанический сад» трудно даже выехать из дворов.