В райцентре под Воронежем девочку ударили электрошокером и изнасиловали

Насильника разыскивают сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими. Фото: из архива «КП»

В среду, 6 сентября, в Борисоглебске в районе пляжа «Песочки» неустановленный пока преступник напал на несовершеннолетнюю девочку. Он ударил ее электрошокером. А когда убедился, что его жертва сопротивляться не может, изнасиловал ее.

Разбираются в обстоятельствах преступления сотрудники Следственного комитета.

- Следователь СК возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Борисоглебске. Наши сотрудники вместе с полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лица, совершившего эти преступления, - сообщили в пресс-службе управления СУ СК.

Напомним, ранее в Борисоглебске драка на свадьбе парализовала движение на одной из улиц.